La Giustizia molisana parla campano | forze fresche dal Casertano e da Benevento

La Giustizia molisana si arricchisce di nuove energie provenienti dalla Campania, con professionisti provenienti da Teano e Benevento pronti a portare competenza e entusiasmo nelle aule giudiziarie. Un passo importante verso un sistema più efficace e dinamico, che guarda al futuro con rinnovato slancio. La collaborazione tra regioni si traduce in un miglioramento tangibile per la giustizia locale, grazie a forze fresche e motivate.

Arrivano dalla Campania, e precisamente da Teano e da Benevento, le forze fresche che andranno a rinforzare le aule di giustizia molisane. Ieri, come riporta il Quotidiano del Molise, c'è stata la cerimonia di insediamento presso il Palazzo di Giustizia dei nuovi magistrati, tre in tutto col terzo che arriva da Sezze. Tutti giovani e tutti al primo insediamento pronti a dare una mano a un organico che da tempo era in sofferenza. Si tratta del nuovo Sostituto Procuratore Vittorio Guarriello e di Luca Pio Orlando. La cerimonia si è svolta alla presenza del padrone di casa il Presidente del Tribunale, Enrico Di Dedda, e il Capo della Procura della Repubblica, Nicola D'Angelo.

