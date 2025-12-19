La Giunta va verso Fdi Anche Canestrari pronto a spostarsi da Forza Italia

La Giunta di Senigallia si avvicina sempre più a Fratelli d’Italia, con diversi assessori pronti a cambiare schieramento. Dopo Pizzi, anche Alan Canestrari, attuale assessore alle Attività Economiche, sarebbe disposto a lasciare Forza Italia per unirsi al partito di Giorgia Meloni, segnando un nuovo equilibrio politico nella città e suscitando interesse e discussioni tra le forze locali.

La Giunta di Senigallia sempre più verso Fratelli d'Italia, dopo Pizzi, anche l'assessore alle Attività Economiche Alan Canestrari sarebbe pronto a spostarsi da Forza Italia nelle file del partito di Giorgia Meloni. E intanto Gennaro Campanile di Amo Senigallia resta alla finestra. Canestrari aveva dichiarato pubblicamente il suo appoggio a un secondo mandato del sindaco Massimo Olivetti, prima che Forza Italia sciogliesse le riserve sulla sua posizione nelle comunali in programma nella prossima primavera. Dopo le dimissioni dell'assessore Ilaria Bizzarri, dalla Civica a Fratelli d'Italia era passato il vice sindaco Riccardo Pizzi, poi, durante le regionali, eletto per Forza Italia è stato il consigliere regionale Corrado Canafoglia, che nella precedente tornata elettorale si era presentato come civico.

