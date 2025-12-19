La Giunta di Roberto Fico potrebbe arrivare tra Natale e Capodanno

La formazione della Giunta di Roberto Fico potrebbe avvenire tra Natale e Capodanno, segnando un momento importante per il panorama politico regionale. Il primo consiglio regionale post-voto è programmato per lunedì 29 dicembre alle ore 11:00, anticipando una fase cruciale di assemblea e decisioni. Restate aggiornati per scoprire le novità e gli sviluppi di questa possibile svolta istituzionale.

La Giunta di Fico potrebbe arrivare tra Natale e Capodanno. La data da segnare in rosso sul calendario è lunedì 29 dicembre alle ore 11:00, momento in cui si terrà il primo consiglio regionale post-voto L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

giunta roberto fico potrebbeIl risiko della giunta di Fico: chi saranno gli assessori e gli indecisi tra Regione e Parlamento - Tra Natale e Capodanno la neo giunta campana di Fico dovrebbero essere delineata. policymakermag.it

giunta roberto fico potrebbeFico lavora alla Giunta, l'ipotesi Micillo e il nodo Bonavitacola - Prosegue la riflessione del presidente Roberto Fico sulla nuova giunta campana, mentre domattina è attesa la proclamazione dei consiglieri regionali eletti. ansa.it

Fico lavora alla nuova giunta: tra i nomi anche Cosenza e Casillo, mentre resta il nodo Bonavitacola - I leader dei partiti che hanno sostenuto il pentastellato alle elezioni attendono ora l’avvio del confronto politico, che potrebbe partire nei prossimi giorni ... napolitoday.it

