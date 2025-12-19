La Giunta di Roberto Fico potrebbe arrivare tra Natale e Capodanno

La formazione della Giunta di Roberto Fico potrebbe avvenire tra Natale e Capodanno, segnando un momento importante per il panorama politico regionale. Il primo consiglio regionale post-voto è programmato per lunedì 29 dicembre alle ore 11:00, anticipando una fase cruciale di assemblea e decisioni. Restate aggiornati per scoprire le novità e gli sviluppi di questa possibile svolta istituzionale.

