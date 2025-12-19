La geografia dell’ospitalità | Rocco Forte Hotels e l’arte di abitare?il mondo

Scopri come Rocco Forte Hotels incarna l’arte di abitare nel mondo, trasformando ogni soggiorno in un’esperienza di lusso e cura totale. Oltre a visitare nuove destinazioni, il viaggio diventa un momento di autentico benessere e scoperta, grazie a strutture che offrono accoglienza raffinata e servizi esclusivi. Un’ospitalità che va oltre il semplice soggiorno, lasciando un’impronta indelebile nella memoria di ogni viaggiatore.

Viaggiare non è solo un modo per visitare nuovi posti, musei e opere d’arte. L’esperienza del viaggio è senz’altro più ricca e accogliente quando si ha la possibilità di soggiornare in hotel e resort di lusso, capaci di prendersi cura dei propri clienti a 360 gradi, per vivere un’esperienza indimenticabile che va oltre il semplice soggiorno. Tra le strutture all’avanguardia non possiamo non citare Rocco Forte Hotels, una collezione di 15 tra alberghi, resort, appartamenti e ville di lusso presenti in Italia e all’estero dal carattere unico. Fondata da Sir Rocco Forte e sua sorella Olga Polizzi nel 1996, le strutture di Rocco Forte Hotels sono come dei pezzi d’arte unici nel loro genere, dal carattere e dallo stile inconfondibile, sia storici sia moderni, ricavati all’interno di magnifici edifici in location eccezionali. 🔗 Leggi su Tpi.it

