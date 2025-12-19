La futura regina del Belgio ha salutato Harvard ed è tornata dagli Stati Uniti per le Feste Diversa più luminosa | al concerto di Natale ha rubato la scena

La futura regina del Belgio, tornata dagli Stati Uniti per le festività, ha catturato l’attenzione con la sua presenza luminosa al concerto di Natale. Dopo un anno a Harvard, si distingue per la sua grazia e stile, sorprendendo tutti con un sorriso radioso. Un ritorno che segna un nuovo capitolo, mentre la sua eleganza naturale e il carisma emergono in un momento di festa e condivisione.

L’avevamo lasciata negli Stati Uniti, impegnata da poco più di un anno a studiare ad Harvard, in Massachussetts. Elisabetta del Belgio, figlia maggiore di re Filippo e futura regina è tornata per le Feste. Una reale, una giovane di 24 anni, impegnata all’università come tante sue coetanee. Alla sua prima esperienza lontano da casa. Elisabetta oggi appare diversa, cresciuta. Una donna. Elisabetta del Belgio più luminosa che mai. Di ritorno a Bruxelles per le feste di fine anno, Elisabetta ha lasciato tutti a bocca aperta. Da ragazza qual era partita, è tornata cresciuta. Una donna fatta e finita che si è presentata al concerto di Natale, la sera del 17 dicembre, più in forma e scintillante che mai. 🔗 Leggi su Amica.it

