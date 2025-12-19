La furia e la fretta Trump contro Biden per mascherare i guai

In un clima di tensione crescente, Trump e Biden si sfidano in una battaglia di immagine e potere. Tra promesse tradite e responsabilità troppo pesanti da gestire, il panorama politico americano si fa sempre più incerto, mentre entrambi cercano di nascondere le proprie difficoltà dietro una facciata di forza e determinazione.

© Ilgiornale.it - La furia e la fretta Trump contro Biden per mascherare i guai «Buona sera, America. Undici mesi fa, ho ereditato un casino, e lo sto sistemando». Donald Trump si rivolge a una nazione alla quale aveva promesso una nuova «età dell'oro» ed è costretto ad ammettere che l'Eldorado è ancora lontano. Il presidente utilizza i consueti toni da comizio per scagliarsi contro il suo predecessore, Joe Biden, e per giustificare una realtà che i proclami trionfalistici della Casa Bianca o i post su Truth non riescono più a nascondere: la working class (che in America è anche classe media), e non solo, continua a faticare per arrivare a fine mese. Proprio quel nuovo elettorato, strappato abilmente ai Democratici, che unitosi alla base Maga è andato a costituire la «coalition» che poco più di un anno fa lo ha riportato alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: Super tassa sulla cannabis light, FdI ci ripensa. La proposta ritirata in fretta e furia, Pd: "Un balletto indecente" Leggi anche: Trump accusa Biden: “Ha portato negli Usa l'autore della sparatoria”. Ed esplode contro l'immigrazione Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La furia e la fretta Trump contro Biden per mascherare i guai; Der Spiegel, Come Trump e Putin stanno attaccando l'Ue, due cattivi un obiettivo: la copertina che incita al riarmo contro il nemico inesistente russo. La furia e la fretta Trump contro Biden per mascherare i guai - Ma pesano cibo, case, auto e sanità «Buona sera, America. ilgiornale.it

Usa, Trump è una furia: “La crisi dei prezzi è una truffa dei democratici” - Donald Trump ha ribadito che la crisi dei prezzi negli Stati Uniti è una “truffa” e una “bufala” perpetrata dai ... iltempo.it

Tutela di chi ha acquistato casa con mutui e sacrifici Uso equo delle risorse pubbliche Basta operazioni fatte in fretta e furia sulla pelle dei cittadini. Roma va governata ascoltando i residenti, non imponendo decisioni dall’alto. x.com

Palermo, la gaffe nelle carte del tram: «Sono a rischio 500 milioni». Manca il vincolo sugli espropri, in fretta e furia predisposta una delibera suppletiva da approvare. L'opposizione: «Troppe leggerezze». L'assessore Carta: «Solo un refuso». Giancarlo Macalu - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.