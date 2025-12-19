La fuga dopo la truffa finisce in stazione | in manette 35enne
Una banda di truffatori senza scrupoli, specializzati in raggiri ai danni di anziani, vede il loro operato mettere radici sempre più profonde. La fuga precipitosa in stazione si conclude con l’arresto di un 35enne, frutto dell’impegno costante della Squadra Mobile di Padova. Un segnale forte contro chi cerca di sfruttare la fragilità altrui, dimostrando che la giustizia è più forte di ogni inganno.
Truffatori senza scrupoli a caccia di anziane vittime da "spennare", ma da mesi ormai la musica è cambiata e il meticoloso operato degli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Padova sta rendendo la vita sempre più difficile a chi prova a monetizzare raggirando persone fragili. Nel. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
