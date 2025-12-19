La fotografia del lavoro | imprese assunzioni giù A vuoto metà richieste

Le assunzioni in Italia continuano a rallentare, con molte aziende che si trovano in difficoltà a reperire personale qualificato. Secondo i dati di Excelsior Unioncamere analizzati dalla CNA Marche, la situazione si conferma complessa anche nelle Marche, dove le richieste di lavoro sono dimezzate e il mercato del lavoro mostra segni di fragilità. Un quadro che preoccupa le imprese e richiede una riflessione sulle politiche di inserimento e sviluppo occupazionale.

© Ilrestodelcarlino.it - La fotografia del lavoro: imprese, assunzioni giù. "A vuoto metà richieste" Ancona, 19 dicembre 2025 – Entro la fine dell'anno, secondo i dati di Excelsior Unioncamere, analizzati dal centro studi della Cna Marche, in regione sono previste 6.910 assunzioni, con una diminuzione di 790 lavoratori rispetto al dicembre del 2024. Tra dicembre e febbraio, invece, sono programmate 29.050 entrate di personale, in calo di 3.120 unità rispetto a un anno fa. Tra le nuove assunzioni previste a dicembre – rileva la Cna regionale – prevalgono i contratti a termine (nel 77 per cento dei casi), mentre il 23 per cento dei neoassunti avrà un contratto stabile: a tempo indeterminato o di apprendistato.

