© Today.it - La forza di una donna, le anticipazioni dal 22 al 27 dicembre 2025

Scopriamo cosa accade nel corso della nuova settimana di “La forza di una donna”, la soap turca in onda su Canale 5, da lunedì 22 a mercoledì 24 dicembre dalle 16.05 e dalle 18.10; e sabato 27 dicembre 2025 dalle 15.30. Il 25 e il 26 dicembre la soap non va in onda.La forza di una donna. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: La forza di una donna, le anticipazioni dal 17 al 22 novembre 2025

Leggi anche: La forza di una donna, le anticipazioni dal 27 ottobre al 1° novembre 2025

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La forza di una donna, le trame dal 22 al 24 dicembre; “La forza di una donna”, le trame dal 15 al 20 dicembre 2025; La forza di una donna, le anticipazioni dal 22 al 27 dicembre 2025; Cambio di palinsesto Canale 5: Amici e Uomini e Donne si fermano, allunga Io sono Farah.

La forza di una donna, anticipazioni settimana 22 – 27 dicembre 2025 - 27 dicembre 2025 della serie turca in onda tutta la settimana. tvserial.it