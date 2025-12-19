© Movieplayer.it - La forza di una donna, anticipazioni 20 dicembre: Kismet vuole sapere della fuga ma Bahar è in ansia per Arif

Dopo la fuga dalla villa di Nezir, gli equilibri familiari cambiano di nuovo e tra i protagonisti serpeggia la tensione. Ecco cosa succederà il 20 dicembre nella dizi turca. Il passato bussa di nuovo alla porta di Bahar e non lo fa in punta di piedi. Le prossime puntate de La forza di una donna, in onda su Canale 5, segnano un momento di svolta per la protagonista e per chi le sta accanto. Dopo giorni di paura e tensione, il ritorno a casa non porta la serenità sperata, anzi, riaccende interrogativi, rancori mai risolti e scelte che potrebbero cambiare il futuro di tutti. Tutti i dettagli nelle anticipazioni dell'episodio di sabato 20 dicembre, alle 15. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

