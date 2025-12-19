La flotta fantasma di Putin | Così la Russia spia l’Europa dal mare

In un'epoca di tensioni crescenti, la Russia sembra aver messo in atto una strategia di spionaggio sofisticata, utilizzando una flotta invisibile per sorvegliare l’Europa. Mentre il conflitto tra Russia e Ucraina si intensifica, anche il campo dell’intelligence si fa più complesso, con operazioni che si svolgono sott’acqua e nel silenzio del mare. Un fronte nascosto che rivela nuove sfide per la sicurezza continentale.

La Petroliera Seajewel e le esplosioni a bordo al largo di Savona, è una nave della flotta ombra di Putin? I sospetti di un attacco (o di un sabotaggio) - Saranno le lamiere ritorte nello scafo immerso di una grande petroliera a rispondere a questa domanda e sciogliere il mistero della ... ilmessaggero.it

La flotta fantasma di Putin - Si tratta di imbarcazioni non registrate e con equipaggio inesperto che opera nei marei europei al fine di aggirare le sanziani già in atto. ilmessaggero.it

Russia, la flotta fantasma e il 'caso' Isole Cook: così Mosca e Teheran eludono le sanzioni. Decine di petroliere delle cosiddette flotte fantasma russa e iraniana battono bandiera delle Isole Cook per nascondere traffici di petrolio illegali ed eludere i controlli sul - facebook.com facebook

#MarNero Attacchi con #droni contro #petroliere ritenute parte della flotta russa 'fantasma'. La Kairos e la Virat sono state colpite venerdì; la Virat di nuovo oggi. Lo riferisce il ministero dei Trasporti turco. Colpito il terminal petrolifero nel porto russo di Novoro x.com

