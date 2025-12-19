La flotta fantasma di Putin | Così la Russia spia l’Europa dal mare

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un'epoca di tensioni crescenti, la Russia sembra aver messo in atto una strategia di spionaggio sofisticata, utilizzando una flotta invisibile per sorvegliare l’Europa. Mentre il conflitto tra Russia e Ucraina si intensifica, anche il campo dell’intelligence si fa più complesso, con operazioni che si svolgono sott’acqua e nel silenzio del mare. Un fronte nascosto che rivela nuove sfide per la sicurezza continentale.

Immagine generica

(Adnkronos) – Vladimir Putin spia l'Europa dal mare. La  guerra tra la Russia e l'Ucraina, con l'Europa a sostegno di Kiev, si combatte anche con l'attività di spionaggio. Mosca, in questo settore, fa affidamento sulla cosiddetta 'flotta fantasma' che comprende in particolare le petroliere. Le navi, nonostante le sanzioni adottate contro la Russia, salpano dal Baltico . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Russia, la flotta fantasma e il ‘caso’ Isole Cook: così Mosca e Teheran eludono le sanzioni

Leggi anche: Russia, la flotta fantasma e il caso Isole Cook: così Mosca aggira le sanzioni grazie al paradiso nel Pacifico

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

flotta fantasma putin cos236La flotta fantasma di Putin: "Così la Russia spia l'Europa dal mare" - A bordo delle petroliere, spesso con bandiere di altri paesi, secondo la Cnn c'è personale russo legato ai servizi e al ministero della Difesa ... adnkronos.com

La Petroliera Seajewel e le esplosioni a bordo al largo di Savona, è una nave della flotta ombra di Putin? I sospetti di un attacco (o di un sabotaggio) - Saranno le lamiere ritorte nello scafo immerso di una grande petroliera a rispondere a questa domanda e sciogliere il mistero della ... ilmessaggero.it

La flotta fantasma di Putin - Si tratta di imbarcazioni non registrate e con equipaggio inesperto che opera nei marei europei al fine di aggirare le sanziani già in atto. ilmessaggero.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.