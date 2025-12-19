La Florida è l’epicentro della strategia diplomatica di Trump

La Florida si conferma come centro nevralgico delle strategie diplomatiche di Trump, dove le sfere ucraina e mediorientale si intrecciano sempre più. Mentre si intensificano i colloqui di peace-making, importanti incontri a Miami vedono protagonisti rappresentanti di Qatar, Egitto e Turchia, segnando una nuova fase nel complesso scenario del Medio Oriente.

La diplomazia ucraina e quella mediorientale si intersecano sempre di più. Secondo Axios, oggi Steve Witkoff incontrerà a Miami alti funzionari di Qatar, Egitto e Turchia per discutere della fase successiva del piano di pace per Gaza. Al meeting dovrebbero essere presenti il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman al-Thani, il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, e il ministro degli Esteri egiziano, Badr Abdelatty. “Si tratta dell’incontro di più alto livello tra i mediatori negli Stati Uniti da quando l’accordo è stato firmato in ottobre”, ha sottolineato la testata, riferendosi all’intesa per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. 🔗 Leggi su Panorama.it

