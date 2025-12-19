La Fiorentina perde contro il Losanna in Conference League | giocherà gli spareggi per gli ottavi

Una serata difficile per la Fiorentina, sconfitta 1-0 dal Losanna e costretta a disputare gli spareggi per gli ottavi di Conference League. La squadra di Vanoli dovrà ora affrontare una tra Jagiellonia e Omonia Nicosia, in cerca di riscatto. Una prestazione da dimenticare, che complica il cammino nel torneo e apre nuovi scenari per il futuro dei viola.

