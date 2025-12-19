La Fiorentina si qualifica ai sedicesimi di Conference, ma la sconfitta pesa sul ranking Uefa dell’Italia, ora scivolata dietro Cipro. La delusione è forte, ma l’allenatore invita alla reazione e alla prova di carattere già domenica. Un momento di riflessione e determinazione per risalire la china e riprendere il cammino verso obiettivi più ambiziosi.

© Ilfattoquotidiano.it - La Fiorentina ai sedicesimi di Conference. La sconfitta fa precipitare l’Italia nel ranking Uefa: ora è dietro Cipro | La nuova classifica

“Mi aspettavo una risposta diversa dai ragazzi che hanno giocato poco. Io penso che possiamo reagire, domenica abbiamo una grande prova. Poi ci sarà il mercato, lì guarderemo in faccia chi non vuole lottare e si andrà avanti”. Con queste parole l’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha messo tutti in discussione dopo l’ennesima sconfitta della Fiorentina – la quinta nelle ultime sei partite – in Conference League, contro il Losanna. Un 1-0 che costringe la formazione viola a giocare i playoff della competizione, mentre squadre come l’ AEK Larnaca e il Rakow sono riuscite ad arrivare tra le prime otto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

