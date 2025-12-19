Vivi l’atmosfera natalizia a Sassuolo con un evento speciale: il Meet&Greet allo store, accompagnato dalla cena di Natale presso ‘Ruote da sogno’. Una serata dedicata agli sponsor e a Veronica e Marco Squinzi, che segna il debutto della campagna ‘Social OFF’. Un’occasione unica per condividere momenti di festa e solidarietà, in un’atmosfera di calore e convivialità.

© Sport.quotidiano.net - La festa. Sassuolo, Natale ’social off’. C’è il Meet&Greet allo store

SASSUOLO Mercoledì sera, nella consueta cornice di ‘Ruote da sogno’, la cena di Natale alla presenza degli sponsor e di Veronica e Marco Squinzi, ieri il lancio della campagna natalizia ‘ Social OFF. Christmas ON ’, con cui la società neroverde promuove l’ uso consapevole dello smartphone e dei social network e invita a riflettere sull’importanza del tempo condiviso e delle relazioni reali, in particolare durante le festività, rivolgendosi ai giovanissimi e non solo con un video di Natale realizzato con un linguaggio al contempo informale e simbolico. Prendono forma compiuta, insomma, le iniziative natalizie della società neroverde, che oggi festeggia insieme ai tifosi presso lo store di piazza Garibaldi, dove è in vendita anche il calendario realizzato in collaborazione con il canilegattile ‘Punto e virgola, con il ‘ Meet&Greet ’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

