La festa degli auguri al Centro Diurno Alzheimer

La festa degli auguri al Centro Diurno Alzheimer è un momento speciale che, ogni anno, unisce ospiti, familiari e operatori in un'atmosfera di calore e condivisione. In prossimità delle festività natalizie, questa tradizione rafforza i legami e celebra l’importanza della solidarietà e dell’affetto in un ambiente di cura e rispetto. Un’occasione per vivere insieme un momento di gioia e speranza.

La festa degli Auguri al Centro Diurno Alzheimer è un appuntamento ormai tradizionale che, in prossimità delle festività natalizie, rappresenta un prezioso momento di incontro e convivialità tra ospiti, familiari e operatori. L'iniziativa ha visto la partecipazione di Maria Rita Paolino, sorella della compianta dottoressa Isabella, che ha avuto il piacere di presentare una raccolta fondi finalizzata all'acquisto di materiali da donare al Centro, a sostegno delle attività quotidiane, iniziativa cui ha aderito anche l' Inner Wheel Club di Montegranaro. Sono intervenuti anche gli assessori comunali Anna Lina Zincarini e Lucio Melchiorri; l'Associazione Familiari Malati di Alzheimer (Afma) a testimonianza del costante impegno a favore delle persone affette da Alzheimer e delle loro famiglie; il comandante e il vice della locale Stazione Carabinieri, mentre la Corale di Montegranaro ha accompagnato l'incontro con canti natalizi, contribuendo a creare un clima di calore e partecipazione.

