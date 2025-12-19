La Family le droghe il sangue La storia criminale di Charles Manson

Charles Manson, simbolo di terrore e follia, incarna l’immagine dell’assassino più noto d’America. La sua storia, intrisa di violenza e manipolazioni, continua a suscitare interesse e mistero. Tra omicidi, droghe e segreti, il suo nome rimane impresso nella memoria collettiva, alimentando teorie e ossessioni che ancora oggi affascinano e inquietano.

È considerato il più famigerato assassino d’America e non è un caso che ancora oggi la sua figura sia al centro di teorie del complotto e ossessioni. Protagonista di film, serie tv e libri, Charles Manson è diventato simbolo della violenza di fine anni Sessanta. A capo della "Manson Family", esercitava un forte ascendente sui suoi seguaci, ottenuto attraverso isolamento, droga, retorica apocalittica e controllo psicologico. L’ideologia che diffondeva — un miscuglio di paranoia razziale, misticismo e ossessioni personali — contribuì direttamente ai brutali omicidi commessi. Infanzia e adolescenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

