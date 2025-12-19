La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il reclamo dei legali contro l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila che aveva sospeso la responsabilità genitoriale a Nathan Trevallion e Catherine Birmingham e disposto il collocamento dei loro tre figli minori in una casa famiglia a Vasto. Al tempo stesso la corte ha dato atto di tutta una serie di progressi che sono stati fatti concretamente dai genitori, ritenendoli «apprezzabili». Proprio a Vasto si trova anche la madre che può stare con i bambini in alcuni momenti della giornata. Per la “famiglia nel bosco” la situazione resta, quindi, quella di cui all’ordinanza che ha portato al trasferimento dei bambini da Palmoli a Vasto il 20 novembre scorso. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: La «famiglia nel bosco» resta divisa a Natale, la decisione dei giudici sui tre bambini che dà torto ai genitori

Leggi anche: Famiglia nel bosco con i tre figli allontanati: la decisione dei giudici sul ricorso dei genitori Nathan e Catherine

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Famiglia nel bosco, la relazione dei servizi sociali sui bimbi; Neppure Natale scuote il Tribunale. La famiglia nel bosco rimane divisa; Neppure Natale scuote il Tribunale La famiglia nel bosco rimane divisa; Medicina il test finisce in tribunale | Elementi gravi si può invalidare.

La «famiglia nel bosco» resta divisa a Natale, la decisione dei giudici sui tre bambini: «Però sono apprezzabili i progressi dei genitori» - Respinto il ricorso dei legali dei genitori contro la decisione del tribunale dell'Aquila. open.online

I tre bambini della famiglia nel bosco resteranno in comunità - La Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato il reclamo dei legali contro l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila che aveva sospeso la ... avvenire.it