La famiglia nel bosco resta divisa a Natale la decisione dei giudici sui tre bambini | Però sono apprezzabili i progressi dei genitori
La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il reclamo dei legali contro l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila che aveva sospeso la responsabilità genitoriale a Nathan Trevallion e Catherine Birmingham e disposto il collocamento dei loro tre figli minori in una casa famiglia a Vasto. Al tempo stesso la corte ha dato atto di tutta una serie di progressi che sono stati fatti concretamente dai genitori, ritenendoli «apprezzabili». Proprio a Vasto si trova anche la madre che può stare con i bambini in alcuni momenti della giornata. Per la “famiglia nel bosco” la situazione resta, quindi, quella di cui all’ordinanza che ha portato al trasferimento dei bambini da Palmoli a Vasto il 20 novembre scorso. 🔗 Leggi su Open.online
