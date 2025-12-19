La famiglia nel bosco resta divisa a Natale la decisione dei giudici sui tre bambini che dà torto ai genitori

A Natale, la famiglia nel bosco rimane divisa. La decisione dei giudici sui tre bambini ha confermato la sospensione della responsabilità genitoriale, destinando i minori a una casa famiglia a Vasto. La sentenza dell’Aquila mette fine a un lungo contenzioso, riflettendo le delicate dinamiche che coinvolgono il benessere dei minori e le sfide della tutela familiare in situazioni complesse.

La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il reclamo dei legali contro l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila che aveva sospeso la responsabilità genitoriale a Nathan e Catherine e disposto il collocamento dei loro tre figli minori in una casa famiglia a Vasto. Qui si trova, comunque, anche la madre che può stare con i bambini in alcuni momenti della giornata. Per la “famiglia nel bosco la situazione resta, quindi, quella di cui all’ordinanza che ha portato al trasferimento dei bambini da Palmoli a Vasto il 20 novembre scorso. In aggiornamento L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

