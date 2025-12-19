La donna dello scandalo kisscam attacca Gwyneth Paltrow | Ipocrita faceva campagne pro-divorzio

Un momento imbarazzante ripreso su un maxischermo durante un concerto può cambiare una vita. È quanto accaduto a Kristin Cabot, ex direttrice delle risorse umane di Astronomer, diventata protagonista involontaria di uno dei video più virali del 2025. A distanza di mesi, Cabot racconta le conseguenze personali e professionali di quell’episodio e punta il dito contro chi, a suo dire, ha cavalcato la sua esposizione mediatica. Nel mirino finisce Gwyneth Paltrow, scelta dall’azienda come volto ironico della comunicazione post-scandalo. Un caso che intreccia gossip, celebrità e gestione aziendale delle crisi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

