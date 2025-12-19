La donna dello scandalo kisscam attacca Gwyneth Paltrow | Ipocrita faceva campagne pro-divorzio

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un momento imbarazzante ripreso su un maxischermo durante un concerto può cambiare una vita. È quanto accaduto a Kristin Cabot, ex direttrice delle risorse umane di Astronomer, diventata protagonista involontaria di uno dei video più virali del 2025. A distanza di mesi, Cabot racconta le conseguenze personali e professionali di quell’episodio e punta il dito contro chi, a suo dire, ha cavalcato la sua esposizione mediatica. Nel mirino finisce Gwyneth Paltrow, scelta dall’azienda come volto ironico della comunicazione post-scandalo. Un caso che intreccia gossip, celebrità e gestione aziendale delle crisi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

la donna dello scandalo kisscam attacca gwyneth paltrow ipocrita faceva campagne pro divorzio

© Cinemaserietv.it - La donna dello “scandalo kisscam” attacca Gwyneth Paltrow: “Ipocrita, faceva campagne pro-divorzio”

Leggi anche: Apple Martin, figlia di Gwyneth Paltrow e di Chris Martin dei Coldplay, nelle ultime settimane ha debuttato nella moda con due campagne importanti: per Gap, con la madre, e Self-Portrait, da solista.

Leggi anche: “Mi sveglio terrorizzata. Una mail negativa può essere come uno schiaffo in faccia. So che ho l’ormone dello stress carente”: la confessione di Gwyneth Paltrow

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.