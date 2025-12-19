La donna che ha partorito dopo una rapina Due incidenti mortali in un giorno ASCOLTA il podcast di oggi 19 dicembre

Scopri le notizie più sorprendenti di oggi, 19 dicembre, con il podcast di RomaTodaily. Dalla storia di una donna che ha partorito dopo una rapina agli incidenti mortali avvenuti in un solo giorno, ti raccontiamo i fatti più incredibili e rilevanti di Roma e non solo. Ascolta Lorenzo Nicolini e Valerio Valeri commentare gli eventi e restare sempre aggiornato in soli 15 minuti. Disponibile su tutte le piattaforme.

Le notizie di oggi, venerdì 19 dicembre, a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini e Valerio Valeri nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e i maggiori.

