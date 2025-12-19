La dolcissima sfida dei Magnificat Tre versioni a confronto in concerto
Un viaggio musicale attraverso tre epoche e stili, il concerto mette a confronto il barocco di Vivaldi, l'equilibrio di Bach e le atmosfere contemplative di Pärt. Tre interpretazioni uniche del Magnificat, capolavoro di spiritualità e arte, che invitano l'ascoltatore a scoprire le sfumature di una composizione senza tempo. Un'esperienza intensa e riflessiva, capace di unire passato e presente in un'armoniosa celebrazione musicale.
Un confronto tra il barocco di Vivaldi, l’equilibrio e la profondità di Bach e le composizioni essenziali e contemplative di Arvo Pärt, nel nome del Magnificat. Un concerto per solisti, coro e orchestra che unirà momenti intensi e altri meditativi, tradizione e contemporaneità, in un percorso musicale che attraverserà epoche e stili diversi. È quanto proporrà l’evento dal titolo “ Magnificat di Vivaldi, Magnificat di Bach “, che si terrà domani alle 21 nella Basilica dei Santi Siro e Materno di via Conciliazione a Desio: protagonisti il Coro Città di Desio, gli strumentisti del Solo d’Archi Ensemble e le voci soliste dei soprani Camilla Vitaletti e Lauretta Villa, del contralto Silvia Vavassori, del tenore Paolo Corti e del basso Roberto Perfetti, con direzione di Enrico Balestreri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
