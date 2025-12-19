La direttiva Ue sulle confische e la tentazione di neutralizzare quarant’anni di antimafia

Mentre l’UE discute di confische definitive e riutilizzo di patrimoni russi, un altro dibattito, nato con buone intenzioni, rischia di compromettere i quarant’anni di avanzamenti nella normativa italiana sulle confische di prevenzione. Tra distrazioni e malizie, si apre una sfida cruciale per mantenere efficaci strumenti di contrasto alla criminalità organizzata e alle ricchezze illecite.

Mentre la Ue discute animatamente della confisca definitiva dei patrimoni russi e del loro ri-utilizzo per la difesa ucraina, un altro dibattito iniziato sotto i migliori auspici rischia di produrre tra distrazioni, incomprensioni e malizie interessate un grave arretramento della normativa italiana delle confische di prevenzione aventi ad oggetto ricchezze accumulate illecitamente. Colpire le misure di prevenzione patrimoniali, neutralizzarle, è un pallino di settori rilevanti e trasversali dell'opinione pubblica italiana, che non hanno mai digerito il "processo al patrimonio", considerandolo al più il modo sgarbato (incostituzionale!) con il quale si punisca un soggetto a carico del quale non si riescano a trovare prove adeguate sul piano penale, come ho ripetutamente messo in evidenza su questo blog.

ABUSO D’UFFICIO LA DIRETTIVA UE OBBLIGA L’ITALIA A REINTRODURRE IL REATO DI “ESERCIZIO ILLECITO DI FUNZIONE PUBBLICA ” Fattispecie che sarà inserita nella direttiva europea sull’anticorruzione e che potrebbe costringere l’It - facebook.com facebook

