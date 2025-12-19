La curiosità Dall’hockey al pallone Pyyhtia come tanti altri campioni

La curiosità. Dall'hockey al pallone, Pyyhtia come tanti altri campioni Come trascorrono il loro tempo libero tanti bambini nei gelidi inverni del Nord Europa? Semplice: giocando a hockey su ghiaccio. Poi, come ha fatto il finlandese Niklas Pyyhtiä, ventiduenne centrocampista del Modena, passano al calcio. Ma c'è anche stato chi ha praticato contemporaneamente e con successo entrambe le discipline, hockey in inverno e calcio nella bella stagione. Il sovietico Vsevolod Bobrov (1922-1979), prolifico attaccante del Cdka, oggi Cska, club polisportivo di Mosca un tempo legato all'Armata Rossa, vinse tre campionati di calcio (1946, 1947, 1948) e quattro di hockey (1948, 1949, 1955, 1956), partecipando alle Olimpiadi in entrambe le discipline.

