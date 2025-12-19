La cucina tesoro Unesco Innova-Tulpa conquista i brand nazionali e la tv

Ferrara, città d’arte e storia, si sta affermando come un vivace polo creativo nazionale. Con l’innovativa Innova-Tulpa, il suo talento si estende anche al mondo del food, dei brand e della televisione. La cucina, riconosciuta come patrimonio Unesco, diventa il cuore pulsante di un’evoluzione che unisce tradizione e innovazione, rendendo Ferrara una protagonista nel panorama culturale e mediatico italiano.

Ferrara non è solo città d'arte e storia, ma si sta affermando sempre più come un hub creativo di rilievo nazionale, specialmente quando si parla di cibo, brand e televisione. Al centro di questa rivoluzione silenziosa ma potente c'è una partnership tutta estense che sta ridisegnando le regole della comunicazione Food & Beverage: quella tra Innova Agency, guidata dal ceo Gianluca Antonelli, e Tulpa Studio, la casa di produzione video di altissimo profilo di Michelangelo Ingrosso. Due realtà distinte che, lavorando in simbiosi, hanno creato un polo di eccellenza capace di attirare i più grandi marchi italiani.

La nostra cucina? È un Patrimonio (Unesco) all’italiana - Il 10 dicembre la cucina italiana potrebbe essere la prima a ottenere il riconoscimento internazionale. repubblica.it

Cucina italiana patrimonio Unesco: un tesoro che vale 251 miliardi di euro - Il nostro Paese conquista il record mondiale di riconoscimenti nel settore agroalimentare in proporzione al numero dei riconoscimenti complessivi ottenuti ... msn.com

I Calamari ripieni "Con Gusto": un tesoro della cucina adriatica preparati con maestria dal nostro chef! Teneri calamari farciti con un delicato ripieno profumato al prezzemolo, cotti nel sugo secondo la tradizione abruzzese Vieni a provarli oggi presso l - facebook.com facebook

Cucina italiana patrimonio Unesco, Branda: «Anche la Calabria parte di questo grande tesoro da trasmettere ai giovani» x.com

