La cucina italiana è un inno femminista

La cucina italiana è un vero e proprio inno femminista, un patrimonio di sapori e tradizioni plasmato dalle donne nel tempo. I ricordi culinari, selettivi e sfuggenti, conservano solo gli aromi più dolci, quelli che nutrono e rafforzano l’identità, lasciando indietro gli amari. Un viaggio tra passato e presente, dove ogni piatto racconta una storia di forza, resistenza e amore per la propria terra.

Cucina italiana patrimonio immateriale dell'umanità... A casa mia si cucina questo formato di pasta O,25c a confezione in nota catena di supermercati tedesca - facebook.com facebook

E mentre il nostro Presidente del Consiglio ci parla da tre giorni di cucina italiana vs. kebab... x.com

