La cucina italiana è un inno femminista

La cucina italiana è un vero e proprio inno femminista, un patrimonio di sapori e tradizioni plasmato dalle donne nel tempo. I ricordi culinari, selettivi e sfuggenti, conservano solo gli aromi più dolci, quelli che nutrono e rafforzano l’identità, lasciando indietro gli amari. Un viaggio tra passato e presente, dove ogni piatto racconta una storia di forza, resistenza e amore per la propria terra.
I ricordi hanno sapori lontani. Sono selettivi, però. Quelli più amari tendono a scomparire, forse per spirito di auto difesa; quelli più dolci, invece, restano. Ed è per questo che a voltarsi indietro sono tutti luminosi. I ricordi della mia infanzia sono in larga misura legati alla cucina. Ricordo mia nonna materna, pugliese, china sulla tavola a preparare i panzerotti. I miei preferiti erano quelli con il prosciutto cotto, tanto grandi da faticare a tenerli in mano. L'altra nonna, trentina, mi torna in mente, invece, mentre impasta gli "gnocchi verdi" (li chiamavamo così) o i canederli. Questi ultimi venivano preparati per Natale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
