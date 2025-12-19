La crisi Fiorentina in Conference affossa l'Italia nel ranking Uefa | così il posto extra in Champions è un miraggio
La recente sconfitta della Fiorentina in Conference League ha avuto ripercussioni più profonde del previsto, facendo scivolare l’Italia al quinto posto nel ranking UEFA. Questo calo compromette seriamente la possibilità di ottenere un posto extra in Champions League, evidenziando come le prestazioni delle squadre italiane siano decisive per il futuro delle competizioni europee del nostro calcio.
Il crollo della Fiorentina in Conference League pesa più del previsto: l'Italia scivola al quinto posto nel ranking UEFA stagionale e vede allontanarsi il posto extra in Champions League. Un paradosso, se si guarda al contributo decisivo che proprio la Conference aveva garantito negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
