La crisi della Fiorentina in Conference sta affossando l’Italia nel ranking per il 5° posto in Champions

La recente crisi della Fiorentina in Conference League sta avendo ripercussioni significative sul ranking UEFA dell’Italia. Con prestazioni deludenti, la squadra viola contribuisce a far scivolare il nostro paese al quinto posto, compromettendo la possibilità di ottenere un posto extra in Champions League. La situazione evidenzia come le sorti delle singole squadre possano influenzare l’intera rappresentanza nazionale nel massimo torneo continentale.

Crisi Fiorentina, la Fiesole annuncia: "Con l'Udinese diserteremo lo stadio per i primi 20 minuti" - Il tifo organizzato invita tutti i tifosi a una dura contestazione verso la società: "Vergognatevi tutti" Dopo l'ennesima brutta figura della Fiorentina, con il ko in Conference League contro il Losan ... firenzetoday.it

Conference League: Fiorentina in crisi, ma contro il Losanna si può ripartire - La crisi è profonda e l’ultimo posto in campionato sta lì a dimostrarlo, ma gli unici tenui sorrisi della stagione della Fiorentina sono arrivati proprio dal percorso europeo. gazzetta.it

Una crisi senza fine, Fiorentina 15ma costretta agli spareggi - facebook.com facebook

#Fiorentina, anche in Europa è crisi nera. Il #Losanna vince 1-0 x.com

