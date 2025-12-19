La crisi della Fiorentina in Conference sta affossando l’Italia nel ranking per il 5° posto in Champions
La recente crisi della Fiorentina in Conference League sta avendo ripercussioni significative sul ranking UEFA dell’Italia. Con prestazioni deludenti, la squadra viola contribuisce a far scivolare il nostro paese al quinto posto, compromettendo la possibilità di ottenere un posto extra in Champions League. La situazione evidenzia come le sorti delle singole squadre possano influenzare l’intera rappresentanza nazionale nel massimo torneo continentale.
Il crollo della Fiorentina in Conference League pesa più del previsto: l'Italia scivola al quinto posto nel ranking UEFA stagionale e vede allontanarsi il posto extra in Champions League. Un paradosso, se si guarda al contributo decisivo che proprio la Conference aveva garantito negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
