Nel cuore di Roma, tra ombre e misteri, la figura della criminologa si fa strada per analizzare il profilo del killer. Mentre l’attenzione si dispersa, Chiara Poggi scompare nuovamente, lasciando spazio a riflessioni profonde su verità e omissioni. È il momento di ripartire dall’essenza del detective, di scandagliare le pieghe più oscure dell’animo umano, per ricostruire un quadro più chiaro e giusto.

La criminologa. Bisogna ripartire dal profilo del killer

Roma, 19 dicembre 2025 – Negli ultimi mesi, mentre il dibattito si è spostato altrove e il caos mediatico ha coperto il metodo, Chiara Poggi è scomparsa due volte: dalla vita e dal racconto. È proprio da lì che bisogna ripartire. Dalla vittimologia e dal criminal profiling. Chiara Poggi era una ragazza ordinaria. Vita regolare, abitudini prevedibili, una personalità riservata. Fermiamoci su un dato che continua a essere banalizzato. Chiara è in casa con il suo assassino. È in pigiama rosa, molto scollato. Per il suo profilo non avrebbe mai aperto a un semi-sconosciuto in quelle condizioni. Quel dettaglio parla di conoscenza profonda tra vittima e carnefice. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

