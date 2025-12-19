La costa garganica continua a tremare | terremoto nella notte con epicentro a 12 chilometri da Lesina
Nella notte, la costa garganica ha tremato ancora una volta: un terremoto di magnitudo ML 2.2 si è verificato al largo di Lesina, alle prime luci dell’alba di venerdì 19. L’evento sismico, localizzato dall’Ingv-Roma, ha ricordato quanto questa zona sia soggetta a continue scosse, richiamando l’attenzione sulla vulnerabilità del territorio.
Un sisma di magnitudo ML 2.2 è stato registrato nella notte al largo della costa garganica. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv-Roma alle 3:46 di oggi, venerdì 19.L’epicentro è stato individuato a 8 Km di profondità con coordinate geografiche (lat, lon) 41.9425, 15.4548. Nel. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Nuova scossa di terremoto al largo della costa garganica: epicentro a 13 chilometri da Lesina
Leggi anche: Scossa di terremoto sulla Costa Garganica con epicentro a Lesina
Terremoto oggi a Foggia, scossa di magnitudo 3.6 colpisce la Costa Garganica - 6 ha colpito la Costa Garganica, in provincia di Foggia, con profondità di 7,4 km, secondo l’INGV. fanpage.it
[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.7 ore 10:53 IT del 07-12-2025 a Costa Garganica (Foggia) Prof= 9.9 Km #INGV_44772882 - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.