La costa garganica continua a tremare | terremoto nella notte con epicentro a 12 chilometri da Lesina

Nella notte, la costa garganica ha tremato ancora una volta: un terremoto di magnitudo ML 2.2 si è verificato al largo di Lesina, alle prime luci dell’alba di venerdì 19. L’evento sismico, localizzato dall’Ingv-Roma, ha ricordato quanto questa zona sia soggetta a continue scosse, richiamando l’attenzione sulla vulnerabilità del territorio.

