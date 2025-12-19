La Corale del Cristo Re è pronta a esibirsi nella cornice degli 800 presepi per San Francesco

La Corale del Cristo Re di Numana si prepara a incantare il pubblico in occasione degli 800 presepi per San Francesco NUMANA. Dopo aver già deliziato con i suoi concerti natalizi, è pronta a regalare nuove emozioni con due appuntamenti imperdibili la prossima settimana, arricchendo le festività con la sua musica e tradizione.

NUMANA – La Corale del Cristo Re di Numana prosegue la propria serie di concerti natalizi con ben due eventi la prossima settimana.Dopo aver animato il castello di Precicchie di Fabriano la scorsa domenica infatti, sabato 20 la Corale è attesa alla Chiesa del Gesù ad Ancona alle 17. Un. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

