La coppia di 60enni che ha trasformato la casa in una base di spaccio

Due genovesi di 60 e 63 anni sono stati scoperti dalla polizia mentre gestivano una base di spaccio nel quartiere Cep. L’intervento ha portato all’arresto dei due, ora in carcere rispettivamente a Marassi e Pontedecimo. La loro abitazione si era trasformata in un centro di attività illecite, interrompendo così un quieto quotidiano ormai compromesso da un’attività clandestina.

Scoperta dalla polizia una base di spaccio al Cep. Due genovesi, un 63enne e una 60enne, sono stati arrestati e portati in carcere, lui a Marassi e lei a Pontedecimo.Gli agenti della squadra mobile, impegnati giovedì in un servizio di appostamento nei pressi di un caseggiato in cui era stato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Appartamento trasformato in base di spaccio: un arresto e una denuncia Leggi anche: Un immobile fatiscente di piazza Lanza trasformato in una base per lo spaccio, arrestato 22enne La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. “È arrivato l’anello”, la coppia tv sorprende tutti in diretta | un gesto inatteso riempie di gioia; 621 alberi di Natale: la casa di questa coppia conquista il record con le sue decorazioni. Questa coppia ha trasformato la propria casa in un ospedale per i ricci (e ne ha già salvati oltre 500) - Sharon e Andy Longhurst hanno trasformato la propria casa in un ospedale per ricci, salvando oltre 500 animali in meno di tre anni. greenme.it

Coppia di ciotole o svuotatasche in colori originali e diversi dal solito Ciotola vittoriana quadrata 19,5cm 45€ Ciotola ovale Cauldon fine 800 60€ - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.