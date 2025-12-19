La Coppa d’Africa 2025 è in diretta e in esclusiva su Sportitalia | il programma della 1a giornata

Domenica 21 dicembre 2025 scatterà, in diretta su Sportitalia, la 35° edizione della Coppa d’Africa che si disputerà in Marocco fino al 18 gennaio. Il programma della 1a giornata Domenica 21 dicembre ore 20:00 Marocco vs Comore in diretta su Sportitalia (canale 60) Lunedì 22 Dicembre ore 15:00 Mali vs Zambia in diretta su Sportitalia . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

