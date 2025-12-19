La Collezione Rubboli entra a far parte del patrimonio di Fondazione Perugia
La Collezione Rubboli si unisce al patrimonio di Fondazione Perugia, grazie alla donazione dell’Associazione Rubboli. Un prezioso insieme di opere d’arte provenienti dal Museo Rubboli, simbolo dell’antica tecnica del lustro oro e rubino di Gualdo Tadino, arricchisce così il patrimonio culturale della città, preservando e valorizzando un distillato di storia e tradizione artigianale che ha reso celebre il territorio.
Maurizio Tittarelli Rubboli e l'Associazione Culturale "Associazione Rubboli" hanno ufficialmente donato alla Fondazione Perugia un importante nucleo di opere d'arte provenienti dal Museo Rubboli, luogo simbolo dell'antica tecnica del lustro oro e rubino che ha reso celebre Gualdo Tadino.
