La cocotte di Le Creuset | un oggetto che ha attraversato il Novecento con intatta freschezza

C’è un oggetto che, più di altri, ha saputo attraversare il Novecento e approdare al nuovo millennio con intatta freschezza: la cocotte di Le Creuset. Nel 2025, la maison francese celebra i suoi primi cent’anni con due collezioni celebrative – Flamme Dorée e Modern Heritage – che rendono omaggio a un secolo di savoir-faire, innovazione e stile. Tutto comincia nel 1925 a Fresnoy-le-Grand, nel nord della Francia, dove due industriali belgi – l’esperto di smaltatura Octave Aubecq e il maestro della fusione Armand De Saegher – aprono una fonderia. La scelta del luogo non è casuale: quel crocevia ferroviario consente di convogliare ferro, carbone, acciaio e sabbia, gli elementi essenziali della ghisa smaltata, a cui si aggiunge il vetro, ingrediente segreto di brillantezza e resistenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

