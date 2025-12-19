La Clinica Oculistica dell’AOU delle Marche all’avanguardia nella chirurgia e diagnostica oculare
La Clinica Oculistica dell’AOU delle Marche di Ancona si distingue per l’eccellenza nella diagnosi e nella chirurgia oculare, offrendo servizi all’avanguardia e tecnologie innovative. Un punto di riferimento per la cura della vista, grazie a un team di esperti altamente qualificati e un approccio che mette al centro il benessere del paziente. La nostra missione è garantire interventi efficaci e personalizzati per preservare e migliorare la salute degli occhi.
ANCONA - La Clinica Oculistica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche, diretta dal Prof. Cesare Mariotti, si conferma un punto di riferimento nazionale per l’innovazione in campo oftalmologico. Negli ultimi mesi, il reparto ha introdotto alcune tecnologie d’avanguardia che stanno. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
