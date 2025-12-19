La Clinica Oculistica dell’AOU delle Marche all’avanguardia nella chirurgia e diagnostica oculare

La Clinica Oculistica dell’AOU delle Marche di Ancona si distingue per l’eccellenza nella diagnosi e nella chirurgia oculare, offrendo servizi all’avanguardia e tecnologie innovative. Un punto di riferimento per la cura della vista, grazie a un team di esperti altamente qualificati e un approccio che mette al centro il benessere del paziente. La nostra missione è garantire interventi efficaci e personalizzati per preservare e migliorare la salute degli occhi.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.