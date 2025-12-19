La cavalla di Crotali trionfa a Roma
La cavalla di Crotali si impone a Roma, segnando un traguardo significativo nel suo percorso. All’ippodromo di Roma Capannelle, nei giorni scorsi, ha dimostrato tutta la sua grinta e talento, regalando emozioni e consolidando la sua posizione tra le protagoniste del circuito. Un risultato che premia impegno e dedizione, aprendo nuove prospettive per il futuro.
Una vittoria che rappresenta un passo importante in un percorso costruito nel tempo. All’ippodromo di Roma Capannelle, nei giorni scorsi, nella sesta corsa di giornata sui 1.600 metri in pista all-weather, la cavalla Grace The Gray ha chiuso al primo posto, segnando un risultato significativo per il territorio ascolano: si tratta della prima occasione, infatti, in cui un cavallo da galoppo di proprietà ascolana, allenato all’interno di una struttura con sede ad Ascoli, riesce ad affermarsi in un contesto ippico nazionale. La vittoria ha portato all’attenzione del pubblico la giovane ma ambiziosa realtà sportiva costruita dall’ex cavaliere di Porta Maggiore, Guido Crotali, impegnata in un progetto di crescita graduale e costante nel mondo dell’ippica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Filippo Champagne: “Ho messo la testa a posto. Mi candido a sindaco di Milano (non scherzo), apro un club e corro all’Ippodromo con la mia cavalla Pignerol”
Leggi anche: Morte sospetta di una cavalla a Sant'Eufemia a Majella: le associazioni animaliste dicono no all'archiviazione
La cavalla di Crotali trionfa a Roma.
La cavalla di Crotali trionfa a Roma - All’ippodromo di Roma Capannelle, nei giorni scorsi, nella sesta corsa di giornata sui 1. msn.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.