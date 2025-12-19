La cavalla di Crotali trionfa a Roma

La cavalla di Crotali si impone a Roma, segnando un traguardo significativo nel suo percorso. All’ippodromo di Roma Capannelle, nei giorni scorsi, ha dimostrato tutta la sua grinta e talento, regalando emozioni e consolidando la sua posizione tra le protagoniste del circuito. Un risultato che premia impegno e dedizione, aprendo nuove prospettive per il futuro.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.