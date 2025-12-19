La capsule di Fendi per Emily in Paris e gli altri brand italiani che hanno vestito la quinta stagione

Nella quinta stagione di Emily in Paris, le capsule di Fendi e altri brand italiani hanno arricchito il guardaroba di Lily Collins con pezzi iconici, tra cui la celebre Baguette di paillettes viola. Un omaggio elegante e sofisticato che ha reso omaggio a icone come Sex and The City, mescolando moda e storytelling in un mix di stile e raffinatezza.

Lily Collins aveva già reso omaggio a Sex and The City e a Fendi durante il tour promozionale della nuova stagione di Emily in Paris, sfoggiando l'iconica Baguette di paillettes viola che Carrie Bradshaw si vede scippare in strada. Adesso è proprio Fendi a voler celebrare l'uscita di Emily in Paris, annunciando il lancio di una speciale capsule collection per la quinta stagione della serie Netflix. Le borse Fendi per Emily in Paris. Disponibile in edizione limitata in selezionate boutique Fendi in tutto il mondo e su fendi.com, l'esclusiva collezione mette in risalto le icone del marchio con due borse Baguette e una borsa Peekaboo pensate per catturare lo spirito gioioso e sofisticato della serie, prodotta da Paramount Television Studios e creata da Darren Star, stessa firma dietro Sex and the City.

