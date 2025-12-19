La bordata di Goretti a Pioli alle radici della crisi della Fiorentina | Luglio e agosto i mesi della presunzione
Le parole di Roberto Goretti prima di Losanna-Fiorentina raccontano le radici della crisi del club viola: tra tensioni interne, una dirigenza distante e un pericolo 'percepito' sempre lontano ma che ora fa parte del quotidiano. L’obiettivo attuale è invertire la rotta per evitare il tracollo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Lo sfogo di Vanoli che spiega bene la crisi della Fiorentina: “Ma quanta paura abbiamo?”
Leggi anche: Palo buca la galleria della metro di Napoli: “Sono i lavori per il Faro della Regione”. Anm: “Linea 1 sicura, non chiude”
La bordata di Goretti a Pioli, alle radici della crisi della Fiorentina: “Luglio e agosto i mesi della presunzione” - Fiorentina raccontano le radici della crisi del club viola: tra tensioni interne, una dirigenza distante ... fanpage.it
Fiorentina, Goretti: "Pioli non ha mai chiesto una buonuscita. Esonero decisione sofferta" - Roberto Goretti, nuovo direttore sportivo della Fiorentina, presentato quest'oggi al Viola Parkl, è tornato anche sull'esonero di Stefano Pioli "Intanto volevo ringraziare tutta la società per questa ... m.tuttomercatoweb.com
Bordata di #Goretti a #Pioli: “Parlavo con i ragazzi dei mesi che abbiamo vissuto. Possiamo chiamare i mesi di Luglio e Agosto come i mesi della presunzione, Settembre e Ottobre come quelli dello smarrimento.” Da oggi c’è una certezza, Pioli non tornerà alla x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.