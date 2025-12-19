La bellezza come scelta | concerto in Cattedrale
Un concerto natalizio in Cattedrale che celebra la bellezza come scelta quotidiana, unendo musica e emozioni.
La bellezza come scelta quotidiana, la musica come linguaggio comune. È questo il filo che attraversa “La bellezza salverà il mondo”, il concerto natalizio in programma domenica 21 dicembre alle 20.30 nella Basilica Cattedrale di Brindisi, a cura dell’Associazione RuaHart Artistic Worship. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Il concerto fa parte del cartellone Brindisi a Natale 2025, organizzato dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi con il sostegno del Comune di Brindisi, e sarà dedicato all'AIDO, Associazione Italiana per
È questo il filo che attraversa "La bellezza salverà il mondo", il concerto natalizi
