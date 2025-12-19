Dopo le proteste delle opposizioni era stato accantonato, ieri l’emendamento sul riarmo è stato tra i primi ad essere approvato dalla Commissione Bilancio del Senato. Prevede l’individuazione di aree, opere e progetti infrastrutturali per “l’ampiamento, conversione, gestione e sviluppo delle capacità industriali della difesa”. L’obiettivo, recita il testo, è “tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato e di rafforzare le capacità industriali della difesa riferite alla produzione e al commercio di armi, di materiale bellico e sistemi d’arma”. Manovra: l’unica cosa che corre spedita è il riarmo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - La beffa del Piano Casa, l’unica cosa che corre spedita in Manovra è il riarmo

Leggi anche: La Germania corre sul riarmo: il piano monstre da 500 miliardi e la nuova legge sui droni (con alcuni paletti)

Leggi anche: Più che una Manovra, un decreto: per la corsa al riarmo il governo risparmia su famiglie e imprese

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

L'ULTIMA BEFFA Casa Sollievo: la vignetta choc del direttore generale, il suo avatar strappa il contratto dei medici - facebook.com facebook