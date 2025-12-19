la bce non riduce i tassi ma si prepara ad alzarli

La Bce mantiene i tassi invariati al 2%, confermando un approccio prudente e flessibile. La decisione riflette un atteggiamento di attesa, con l’indicazione che un eventuale aumento dei tassi potrebbe essere considerato in futuro, a seconda dei dati economici. Un passo che sottolinea la volontà di monitorare attentamente la situazione prima di intraprendere nuove iniziative monetarie.

La Bce, come da attese, ha scelto la continuità: tassi fermi al 2% e messaggio «da manuale», cioè nessun percorso prestabilito e decisioni di volta in volta in base ai dati. Ma c'è chi scommette che il prossimo movimento dei tassi sarà al rialzo dopo le recenti dichiarazioni del membro del consiglio direttivo, Isabel Schnabel, che ha confermato lo stop ai tagli e aperto a un'inversione nel 2026. I riflettori sono puntati sulla prossima riunione fissata in calendario per il 5 febbraio. Nel frattempo, il tasso sui depositi resta invariato al 2%, il tasso sui rifinanziamenti principali al 2,15% e quello sui prestiti marginali al 2,4 per cento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

