La battuta di Andrea Sempio a cena con gli avvocati Liborio Cataliotti lo deve correggere | chi c’era a tavola con loro – Il video

Dopo l’udienza che ha chiuso l’incidente probatorio, Andrea Sempio ha condiviso una cena con i suoi avvocati e i periti di parte, lasciando emergere un episodio curioso. La battuta dell’avvocato Liborio Cataliotti a tavola ha suscitato commenti e curiosità, mentre il video dell’evento rivela i momenti più intimi di questa occasione. Un’immagine insolita nel contesto di un’indagine ancora aperta.

Dopo l'udienza che ha chiuso l'incidente probatorio, e a cui Andrea Sempio non ha partecipato, l'unico indagato nella riapertura del giallo di Garlasco si è concesso una cena con i suoi avvocati e i periti di parte. La location, non si sa se scelta dal 37enne o meno, non è tra le più suggestive, trattandosi della catena di steakhouse Old Wild West. Di certo un locale perfetto per non dare troppo nell'occhio, in un momento in cui la pressione mediatica cresce giorno dopo giorno. Il giro di presentazioni lo fa l'avvocato Liborio Cataliotti, eccetto per Sempio che si autopresenta come « la causa di tutto ».

