La Bassotta che ha adottato i piccoli di cinghiale | la storia di Nala e dei 7 cuccioli senza mamma

Una storia di tenerezza e solidarietà che attraversa le specie: Nala, la bassotta adottata da una coppia di veterinari in Germania, si prende cura di sette piccoli di cinghiale rimasti senza mamma. Questo straordinario legame tra un cane e animali selvatici dimostra come l’amore e l’attenzione possano superare ogni barriera, regalando speranza e rinascita a creature in difficoltà.

Una coppia di veterinari in Germania si occupa di curare gli animali selvatici in difficoltà. Questa volta la loro Bassotta Nala li sta aiutato a svezzare una cucciolata di sette cinghiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Buongiorno, mamma!, la storia vera che ha ispirato la fiction di Canale 5 Leggi anche: Le Guardie Ittiche Fipsas salvano quattro cuccioli di cinghiale sull’Appia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. YANI la bassotta abbandonata a due anni Adozione per persone pazienti, ha paura Taglia piccola sui 7 kg – Nata marzo 2020 Yani potremmo definirla una bassotto , ha la zampetta corta corta ed è un po’ lunga…Piccola piccola, per due anni ha vissuto con u - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.