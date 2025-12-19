Kristin Cabot parla per la prima volta dopo la kiss cam al concerto dei Coldplay | È stato come una lettera scarlatta e come spesso accade alle donne ho ricevuto gli attacchi più forti

Kristin Cabot rompe il silenzio dopo il momento della kiss cam ai Coldplay, condividendo il suo vissuto e le reazioni che ha suscitato. Un episodio che ha acceso dibattiti, tra commenti e confronti sui social, e che ora Kristin affronta con sincerità, rivelando come le sue parole abbiano acceso discussioni e scatenato reazioni intense.

© Vanityfair.it - Kristin Cabot parla per la prima volta dopo la kiss cam al concerto dei Coldplay: «È stato come una lettera scarlatta, e come spesso accade alle donne ho ricevuto gli attacchi più forti» Un abbraccio inquadrato sugli schermi giganti dello stadio, una battuta dal palco, il video caricato online. Cabot, 53 anni, racconta per la prima volta a The Times cosa è successo davverox, durante e dopo.

