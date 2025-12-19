Kourtney Kardashian rivela perché non fa il botulino da quattro anni e perché non lo farà mai più

Kourtney Kardashian, 46 anni, svela perché ha deciso di interrompere l’uso del botulino dopo quattro anni e perché non intende mai più sottoporsi a questa procedura. La maggiore delle sorelle Kardashian-Jenner spiega le sue motivazioni, radicate in convinzioni spirituali, che l’hanno portata a fare questa scelta definitiva. Un gesto che riflette il suo percorso di crescita e di ricerca di autenticità.

Kourtney Kardashian rivela perché non fa il botulino da quattro anni e perché non lo farà «mai più»

La maggiore delle sorelle Kardashian-Jenner, 46 anni, ha deciso di non farsi più iniettare la tossina botulinica per delle precise ragioni spirituali. Ne ha parlato nell'ultimo episodio del reality The Kardashians alla sorella Kim (dichiarata fan del Botox). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

