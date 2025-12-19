' Kill Time' il corto dell' abruzzese Niccolò Forcella premiato a Sulmona e a New York

Girato in pellicola 16 millimetri, senza una sola riga di dialogo, sta facendo il giro dei festival tra Italia e Stati Uniti. È il corto 'Kill Time', firmato dal giovane regista abruzzese Niccolò Forcella, che ha vinto il premio 'Best Short Abruzzo' al 43esimo Sulmona International Film Festival. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

