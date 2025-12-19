Kiev-Pechino dialogo sul conflitto

Mentre Zelensky si trova a Bruxelles per il Consiglio Europeo, il dialogo tra Kiev e Pechino si intensifica. Il viceministro degli esteri ucraino, Sergiy Kyslytsya, ha incontrato l’assistente del suo omologo cinese, Liu Bin, segnando un passo importante nelle relazioni internazionali e nelle prospettive di una possibile mediazione. Un confronto che evidenzia la volontà di entrambe le parti di cercare soluzioni diplomatiche in un contesto di crescente complessità.

