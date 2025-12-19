kia mette in buca un accordo con la federazione italiana golf

Un hole-in-one per Kia che mette in buca un accordo con la Federazione Italiana Golf fatto di sport e di valori condivisi firmando una partnership triennale come Official Automotive per supportare la mobilità del Settore Paralimpico della federazione. “L’intendimento è condividere un progetto che tocca il dna di Kia che viaggia per diventare la protagonista di una mobilità condivisa e accessibile a tutti e che riflette i valori del marchio: innovazione, sostenibilità e attenzione alle persone. Per questo siamo orgogliosi di sostenere la Federazione Italiana Golf in questa iniziativa che promuove inclusione e accessibilità allo sport”, spiega Giuseppe Bitti, Presidente di Kia Italia firmando al golf club di Tolcinasco, alle porte di Milano, l’accordo con il presidente della Fig Cristiano Cerchiai. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

