Kevin Spacey torna in Tv nella serie comica italiana ‘Minimarket’

Kevin Spacey è pronto a tornare sul piccolo schermo per la prima volta da quando è stato licenziato dalla serie “House of Cards” di Netflix nel 2017 a seguito delle accuse di molestie sessuali. L’attore, che negli ultimi anni ha cercato di rilanciare la sua carriera, sarà il protagonista della serie comica italiana “Minimarket” per la RAI. Nello show, il due volte premio Oscar interpreta se stesso come mentore immaginario di un giovane che lavora in un minimarket di Roma e sogna di diventare una star televisiva. Come si vede in un promo, Spacey canta “You’ve Got a Friend in Me” di Randy Newman e il classico di Frank Sinatra “I’ve Got You Under My Skin” in coppia con l’attore Filippo Laganà, che interpreta l’aspirante star Manlio Viganò. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

